حبس خادمة وطليقها لقتلهما طبيبة بمنزلها

20 سبتمبر 2018 - 07:31 م

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الخميس، حبس خادمة وطليقها 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتل طبيبة تحاليل تبلغ من العمر 70 عاما، عثر على جثتها داخل المسكن الخاص بها في النزهة.

جاءت البداية بتلقي مباحث قسم شرطة النزهة، بلاغا من جيران القتيلة، بانبعاث رائحة كريهة من مسكنها، وانتقلت قوة من مباحث القسم، وبتفتيش الشقة عثر على جثة لسيدة عجوز ملقاة في إحدى الغرف محطمة الرأس، ووجود بعثرة في المكان.

وتوصلت التحريات عن طريق مناقشة شهود العيان وكاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث إلى المتهمة.

وتبين أن المتهمة تعمل خادمة لدى المجني عليها وتدعى "هدى. ع" وطليقها "أحمد. ع"، وتم التوصل إلى مكان اختبائهما والقبض عليهما.

أقر المتهمان بارتكاب الواقعة وأن الأولى ضربت المجني عليها فوق رأسها بـ"يد الهون" بغرض السرقة.



