أصحاب المحاجر في المنيا يستغيثون بالسيسي

20 سبتمبر 2018 - 07:35 م

أرسل اليوم المئات من أصحاب المحاجر رسالة استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى يطالبونه بالتدخل السريع لحل مشكلة إدارة مشروع المحاجر التابع لمحافظة المنيا لامتناعهم عن تحصيل الغرامات والمخالفات لحين تقنين أوضاعهم وإنهاء إجراءات الترخيص طبقًا للقانون الجديد الخاص بالعمل فى المحاجر والمناجم.

وبحسب تصريحات محمود مليجى وحجازى محمود وسعيد عبدالعظيم وهم من أصحاب المحاجر فقد تعرض أصحاب المحاجر لعدة عقوبات سواء بشأن المخلفات أو فرض رسوم جديدة عليهم بعد تطبيق قانون المحاجر والمناجم الصادر عام 2016 إلا أن إدارة المشروع قررت رفع أسعار المخلفات من 1100 جنيه شهريًا إلى 10 آلاف جنيه حاليًا لعدم قيام عدد كبير منهم بتقنين وضعه القانوني أو الترخيص بسبب الإجراءات الطويلة والمعقدة ورفض إدارة المحاجر عدم قبول رسوم المخالفات على النظام الجديد وإحالة العشرات منهم إلى المحاكمة.

فقد أشار محمود محمد مليجى، صاحب محجر بمركز سمالوط، إلى أننا كنا نقوم بتسديد الرسوم والمخالفات بشكل دائم إلا أننا فوجئنا بإدارة المشروع أحالت بعض المخالفات إلى النيابة وبدورها تم الحكم علينا بسنة سجنًا وعند الاستئناف على الحكم فوجئنا بالمحامى الوكيل عنا قدم إيصالات وعقود تصالح مع المحاجر لكن ثبت أن تلك المصالحات مضروبة ومزورة طبقًا لأمر الإحالة واتهمنا بأننا متهمين بالتزوير وعدم سداد قيمة المخالفات.

وأضاف محمود: "لجأنا إلى محافظ المنيا السابق عصام بديوي بشكوى ضد إدارة المشروع ووعدنا بالتدخل لكن حتى اليوم لم تحل مشكلة لتقنين أو سداد المخالفات بل وامتنعت إدارة المحاجر عن استلام المخالفات".

وأوضح "كنا نقوم بدعم صندوق المحاجر بأكثر من 5 ملايين جنيه شهريًا لكن بعد القانون الجديد المحافظة خسرت كثيرًا لأنها تطالبنا بالترخيص الذى يصل إلى أكثر من ربع مليون جنيه، ولم يكن معنا المبلغ المطلوب نضطر إلى دفع المخلفات بشكل شهرى ولدينا عشرات الأسر التى تعيش على عمل المحاجر إلى جانب أننا نقوم بفتح بيوت لعشرات من العمل التى تعيش على تلك المهنة الخطرة.

ومن جانب آخر قال صبرى محمد، مدير جمعية أصحاب المحاجر، إن إدارة المشروع قامت بتشريد العشرات من أصحاب المحاجر وطالبنا محافظ المنيا الحالي بالجلوس معنا وعدد من النواب أو مقابلة رئيس الوزراء بالتدخل لحل مشكلة أكثر من 700 صاحب محجر أهلى غير مرخصة بالمنيا، ومنع تنفيذ أحكام السجن على العشرات منهم لكن حتى لأن لم نجد حلاً جديًا من قبل المحافظة والمسئولين.

وطالب "صبرى"، الرئيس السيسى، بسرعة التدخل بعد أن أوشك عشرات من أصحاب المحاجر بالتشريد وقيادتهم إلى غياهب السجون، وأن المستندات المزورة لسنا لها دخل ولا نعلم عنها شيئًا، وأن أصحاب المحاجر لم يمتثلوا أمام المحكمة بل إن محامى المتهمين هو من قدم التصالحات والمستندات ويدعى "ر.ا.ع"، وهو أحد المحامين الموكلين عن 24 من أصحاب المحاجر الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن مع رفض إدارة مشروع المحاجر استلام قيمة المخالفات وعمل تصالح مع أصحاب المحاجر.

أما حجازى محمود أحمد من أصحاب المحاجر فقد أشار إلى أن إدارة المشروع القائمة على عمل المحاجر هى من تسببت فى حبس، وأن هناك أكثر من 300 من أصحاب المحاجر داخل السجون إلى جانب العشرات من أصحاب المحاجر مهددون بالسجن والتشريد لعدم قيام إدارة المحاجر بإنذارهم بموعد تسديد المخالفات أو دفع الغرامات المفروضة عليهم الأمر الذى هددهم بدخولهم السجون أو إصدار أحكام علينا بالسجن.