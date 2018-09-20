» رسميًا.. «يويفا» يفتح تحقيقا في واقعة طرد «رونالدو»

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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

رونالدو

طرد

يوفنتوس

يويفا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أنه فتح تحقيقا حول البطاقة الحمراء التي حصل عليها البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، خلال مواجهة فالنسيا في دوري الأبطال، أمس الأربعاء.

وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية، تلقى رونالدو البطاقة الحمراء في الدقيقة 29 من المباراة، حيث أظهرت الإعادة التلفزيونية احتكاك اللاعب مع جيسون موريلو مدافع الخفافيش، وبدا البرتغالي مذهولا حين أشهر الحكم الألماني فيليكس بريش البطاقة الحمراء في وجهه.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيان يويفا، أكد أن القرار في هذا الملف سيصدر في 27 سبتمبر الجاري.

وأفادت تقارير صحفية خلال الساعات الأخيرة، بأن يوفنتوس سيستأنف ضد البطاقة، ولكن إلغاء القرار سيكون صعبا، حيث سيتعين على مسؤولي السيدة العجوز إثبات وجود خطأ واضح في قرار الحكم.

وفاز نادي يوفنتوس الإيطالي على نظيره فالنسيا الإسباني بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الميستايا، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا.


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