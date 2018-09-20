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صحيفة بريطانية:

بالأرقام.. مستوى صلاح لم يتراجع

الرياضة

صلاح
صلاح

وكالات

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ليفربول

صلاح

دافعت صحية "صن" البريطانية، عن المصرى المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى محمد صلاح، بعد التشكيك فى تراجع مستواه عن الموسم الماضى.

وقالت الصحيفة البريطانية، فى تقريرها لها، "إنه ربما يعتقد البعض أن ما يقدمه (مو) يبدو أقل من أداءه الاستثنائي الموسم الماضي، لكن حسب إحصائياته الموسم الجاري على الأقل، فالملك المصري ليس بعيدًا بأرقامه عن معادلة أرقام الموسم الماضي كما يعتقد البعض، إلا في عدد الأهداف".

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الرقم القياسي الذي حققه صلاح بإحراز 32 هدفًا في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وبمعدل 0.99 هدف كل 90 دقيقة، إلا أن هذا الرقم تضائل هذا الموسم بعد إحرازه هدفين في 5 مباريات، ولكن جدير بالذكر أن صلاح أحرز 3 أهداف فقط الموسم الماضي في أول 4 مباريات، و4 فقط في أول 8 مباريات.

وأظهرت الإحصائيات، وفقًا للصحيفة، أن النجم المصري يتواجد في مناطق جيدة في الملعب بشكل معتاد، وأن فرصته في إحراز الأهداف تصل إلى 0.71 في كل 90 دقيقة، وهي أقل قليلًا عن نسبته طوال الموسم الماضي 0.75 في الـ90 دقيقة، لذا يبدو فقط أن اللمسة الأخيرة لديه حاليًا غير دقيقة قليلًا.

كذلك فإن "صلاح" يأتي في المركز الثاني ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فيما يخص عدد التصويبات، بـ23 تصويبة، إذ يتخلف فقط بتصويبتين عن صاحب أكبر عدد من التسديدات سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، كما يحتل المصري أيضًا المركز الثاني بين لاعبي "البريمييرليج" في عدد التسديدات على المرمى، بـ9 تسديدات، متخلفًا بتسديدة واحدة عن صاحب المركز الأول أليكساندر ميتروفيتش.

وتابعت الصحيفة في تقريرها: "صلاح ليس الوحيد أيضًا في ليفربول المتهم بإهدار الفرص، ورغم أن نسبة صناعته للأهداف هذا الموسم 0.21 في الـ90 دقيقة، إلا أن تلك النسبة قلت كثيرًا عن الموسم الماضي 0.31 خلال الـ90 دقيقة، لكنه أصبح يصنع فرصًا لزملائه بشكل أكبر، إذ بلغت نسبة صناعته للفرص هذا الموسم لـ3.36 في المباراة الواحدة، مقارنة بـ1.91 نسبة صناعته للفرص في المباراة الموسم الماضي".


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