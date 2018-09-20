» أردوغان: "كربلاء" لا زالت تحرق القلوب

20 سبتمبر 2018 - 07:47 م

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن ذكرى حادثة كربلاء تذكّرنا كل عام بحقيقة أن "المسلمين بحاجة إلى المحبة والوحدة بدل التفرقة والعداء".

وأشار أردوغان، فى تغريدة عبر حسابه على "تويتر" بمناسبة ذكرى حادثة كربلاء، إلى أنه رغم مرور 1379 عامًا على حادثة كربلاء، التي وقعت في 10 محرم عام 61 هجرية، والمذبحة التي حصلت هناك، إلا أنها "لا تزال تحرق القلوب".

وأضاف: "حادثة كربلاء التي استشهد فيها حفيد رسولنا (خاتم المرسلين) سيدنا الحسين، تذكّرنا كل عام بحقيقة أن المسلمين بحاجة إلى المحبة والوحدة بدل التفرقة والعداء، وأرجو من الله عز وجل أن يحمي قلوبنا من أن تصبح كصحراء كربلاء، وأن يقود العالم الإسلامي إلى الوحدة والتعاضد والأخوة".

وتوجه الرئيس التركي بالدعاء إلى الله أن يقبل صيام الصائمين في محرم وعبادات المتعبدين.

ومعركة كربلاء أو "واقعة الطف" استمرت 3 أيام، واختمت في 10 محرم سنة 61 هـ (12 أكتوبر680م)، وشهدت مقتل الحسين بن علي حفيد النبي.