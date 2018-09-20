بعد خلعها الحجاب.. أول ظهور لـ«حلا شيحة» برفقة زوجها

20 سبتمبر 2018 - 08:00 م

بعد مرور عدة أسابيع على أزمة الفنانة حلا شيحة، وخلعها الحجاب نشرت أول صورة لها مع زوجها وأبنائها عبر حسابها الشخصي على موقع تطبيق الصور "انستجرام" ونالت إعجاب جمهورها ومتابعيها على موقع التواصل الاجتماعي.

وأرفقت صورتها العائلية بتعليق قالت فيه: "عائلتى الجميلة التى احبها واحترمها واعشقها كل لحظة معهم نعمة من الله".

كانت حلا شيحة أعلنت عودتها للساحة الفنية منذ فترة قصيرة، وخلعت الحجاب، وهو الأمر قوبل بهجوم من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.









