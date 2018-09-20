كيف جند الإخوان "البلطجية" لصالحهم؟

20 سبتمبر 2018 - 08:34 م

كشف الدكتور إبراهيم الزعفراني، القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، عن علاقة الجماعة بالبلطجية والمسجلين خطر.

وكتب "الزعفراني"، خلال منشور له عبر "فيس بوك"، "كيف نجح الإخوان سابقا في بعض المناطق في استقطاب البلطجية وأصحاب السوابق،إن التأثير الايجابي في هذه الفئة والوصول إليهم ليس مستحيلا رغم صعوبته".

وأضاف القيادي السابق بالجماعة: "فلقد نجح الأستاذ محمود عطية فى منطقة محرم بك بالإسكندرية من كسب العديد من هؤلاء بقربه منهم وتعامله الطيب معهم وإرشاده لهم، حتى أنه حين أصبح مرشح الإخوان عن دائرة غيط العنب عام 2005 كانوا يتناوبون على حمايته وحماية دعايته الانتخابية ضد زملائهم المدفوعين من قبل الحزب الوطنى".

وتابع: " كلمني مسؤول النشاط الإخوانى يلوم على أ. محمود وهو من الإخوان أنه يصاحبه في مسيرته الانتخابية الآن 20 من البلطجية وأصحاب السوابق، اتصلت بالأستاذ محمود وأبلغته ما يقوله الضابط، فرد على قائلا قل له إن معلومات ضباطه على الأرض غير دقيقة لأن عدد هؤلاء في المسيرة لا يقلون عن مائتي رجال".

وأضاف: "كما إن إخوان منطقة غرب الإسكندرية (مينا البصل والورديان والدخيلة) قد استطاعوا كسب العديد من هؤلاء، ففى عام 1994 حل محافظ الإسكندرية مجلس إدارة جمعية للإخوان ومقرها مسجد أبو عمر بالورديان، وعين مجلس إدارة موالى للحزب الوطنى، وجاءت قوات أمنية كبيرة ومصفحات وعربات وقوات أمن مركزي ضخمة لتسلم الجمعية".

وتابع: "عندما علم أهل المنطقة ومن بينهم العديد ممن كانوا يسكنون منطقة الكرانتينة بمنطقة القبارى وهى منطقة عشوائية يقطنها الخطرين أمنيا وأصحاب السوابق، قام هؤلاء بالتصدي لهذه القوات، وظلت المعركة أسابيع أعلن فيها حظر التجوال في المنطقة ورغم ذلك استمرت، وقبض على مجلس إدارة الجمعية وعدد من هذه الفئة حتى وصل العدد إلى مائتي رجل، واستمر حبسهم لشهور".

واختتم: "وكان محاميى الإخوان يترافعون عنهم، ويواسون أهليهم في غياب عائلهم، فقد حكي لى بعض المحامين أنهم ذهبوا لأخذ بعض الأوراق المطلوبة من بعض أسر هؤلاء، وعند دخولهم منطقة الكرانتينة، هاجمهم عدد من سكانها بالأسلحة البيضاء وأمسكوا بهم، وعندما علموا انهم من الإخوان اعتذروا لهم وانطلقوا يدلونهم على أماكن سكن هذه الأسر".