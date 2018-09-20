إعفاء كل البضائع المستوردة من تركيا من الرسوم

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تركيا

البضائع المستوردة

الجمارك

أعلن رئيس مصلحة الجمارك السيد نجم، أن هناك اتفاقية بين مصر وتركيا، تقضي بإعفاء البضائع المستوردة من تركيا من الرسوم الجمركية.

وأوضح أن مصر تحترم جميع الاتفاقيات الموقعة لذا يتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية، مشيرا إلى أن مصر تستورد من تركيا كميات كبيرة من الأدوات المنزلية والملابس.

وأضاف نجم، خلال حواره مع برنامج "على مسؤوليتي"، مساء أمس، أنه يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة فقط على البضائع المستوردة من تركيا وفقا للاتفاقية الموقعة مع مصر، موضحا أن هناك شركات كثيرة أصبحت تستورد من تركيا لتستفيد من الإعفاء.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرارا بتعديل بعض الفئات الجمركية وإضافة أصناف جديدة، لرفع الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات للمرة الثالثة خلال 5 سنوات.

وقال رئيس مصلحة الجمارك في وقت سابق، إن القرار يتضمن 5791 بندا دوليا ومحليا، منها 3495 بندا يخص المواد الخام والسلع الرأسمالية والسلع الاستراتيجية لم يتم المساس بها، بالإضافة إلى 994 بندا لسلع وسيطة تدخل في عمليات الصناعة لم يتم المساس بها، أما بقية الأصناف، والتي تشكل نحو 23% من البنود، فتتراوح تعريفتها الجمركية (المعدلة) بين 20 و60%.

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