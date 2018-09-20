إعفاء كل البضائع المستوردة من تركيا من الرسوم

20 سبتمبر 2018 - 09:07 م

أعلن رئيس مصلحة الجمارك السيد نجم، أن هناك اتفاقية بين مصر وتركيا، تقضي بإعفاء البضائع المستوردة من تركيا من الرسوم الجمركية.

وأوضح أن مصر تحترم جميع الاتفاقيات الموقعة لذا يتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية، مشيرا إلى أن مصر تستورد من تركيا كميات كبيرة من الأدوات المنزلية والملابس.

وأضاف نجم، خلال حواره مع برنامج "على مسؤوليتي"، مساء أمس، أنه يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة فقط على البضائع المستوردة من تركيا وفقا للاتفاقية الموقعة مع مصر، موضحا أن هناك شركات كثيرة أصبحت تستورد من تركيا لتستفيد من الإعفاء.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرارا بتعديل بعض الفئات الجمركية وإضافة أصناف جديدة، لرفع الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات للمرة الثالثة خلال 5 سنوات.