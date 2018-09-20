» هل سيباع الغاز من حقل لوياثان الإسرائيلي لمصر عبر قبرص؟

20 سبتمبر 2018 - 09:16 م

قالت صحيفة "جلوبز" الاقتصادية الإسرائيلية، إنه "في أعقاب الاتفاق الموقع بين مصر وقبر لإقامة خط لنقل الغاز، يدور السؤال: هل سيباع الغاز الإسرائيلي بحقل (لوياثان) إلى مصر عبر قبرص؟".

يأتي ذلك بعد أن وقعت مصر وقبرص أمس على اتفاقية، لإنشاء خط أنابيب بتكلفة مليار دولار يربط حقل غاز أفروديت بمحطات تسييل الغاز في مصر، لاستخدامه في توفير الاحتياجات المحلية من الغاز، أو التصدير إلى دول أوروبية.

وأضافت: "هذه الأيام تجرى اتصالات من قبل الشركات الإسرائيلية من أجل استخدام خط أنابيب شركة (إي إم جي) المصرية وذلك لنقل الغاز الإسرائيلي من حقل (لوياثان) و(تامار) للقاهرة، وذلك لتنفيذ الصفقة التي وقعت قبل نصف عام والخاصة بضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر".

وذكرت أنه "من الممكن الافتراض أنه قد يكون متاحًا بالمستقبل تصدير الغاز من (لوياثان) إلى مرافق الإسالة المصرية ومن هناك لأوروبا، في وقت ترى فيه شركة (نوبل إنرجي) و(ديلك) العاملتان بحقل (لوياثان) مصلحة كبيرة في هذا الأمر".

وقال موقع "نيوز وان" الإخباري العبري، إن "حقل (أفروديت) القبرصي للغاز يتوزع على المياه الاقتصادية بين إسرائيل وقبرص وهو يقع على بعد 30 كيلو متر من حقل (لوياثان) الإسرائيلي، في الوقت نفسه كمية الغاز الموجودة في حقل (أفروديت) تصل إلى 120 مليار متر مكعب، ما لا يبرر اقتصاديًا مد خط بطول 300 كيلو متر إلى مصر".

وأضاف: "ما سبق يعني أن قبرص قد تبنى هذا الخط على الغاز الموجود بالحقول القريبة من (أفروديت)، وهي الآن لا تحتاج للغاز الطبيعي ونطاق استهلاكها المحلي يتوقف على 1 مليار متر مكعب فقط سنويًا".