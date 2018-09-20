البيت الأبيض: «ترامب» يلتقي بـ«السيسي» الأسبوع المقبل

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البيت الأبيض

السيسي

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، سيعقد لقاءات ثنائية مع قادة مصر وإسرائيل وكوريا الجنوبية واليابان وفرنسا وبريطانيا الأسبوع المقبل على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.

يصل الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا الجمعة إلي نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة ، والتي انطلقت فعالياتها الثلاثاء الماضي بمقر المنظمة الدولية بمدينة نيويورك، وتركز في دورتها الحالية على قضايا التنمية وحفظ الأمن والسلم الدوليين ومكافحة الاٍرهاب وحقوق الإنسان.


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