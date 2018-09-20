هذا ما سيحدث الأيام القادمة بشأن استيراد الغاز

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أشاد سيد بدوى مدير عام بوزارة البترول بالمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وبالانجازات التى تشهدها الوزارة على يديه من اتفاقيات مهمة لصالح مصر والتى ستجعل مصر فى الفتره القادمة تتوقف عن استيراد الغاز بل ستصدره  بعد الوفاء باحتياجات السوق المحلى وستوفر عملات صعبه للبلد .
 
أضاف بدوى خلال لقائه فى برنامج حق عرب على فضائية الحدث ، أن الوزير عمل على زيادة الاستثمارات من خلال 63 اتفاقية تمت حتى الان ، مؤكدا ان الاصلاحات التى شهدتها مصر فى مجال البترول والغاز الطبيعى اثمرت عن نتائج متميزة كما ان قطاع البترول مستمر فى طرح المزايدات العالمية وتوقيع الاتفاقيات الجديدة فى المناطق الحيوية لمصر البرية والبحرية من اجل تنمية موارد مصر للبترول والغاز  كما عمل على توسعات فى معامل التكرير وتطويرها الى الافضل .
 واشار بدوى ان الوزير الملا اهتم بالعنصر البشرى  حتى وصل به الى اعلى الخبرات ليفيد به قطاع البترول كما اعطى اهتماما شديدا بتنمية الثروة المعدنية .

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