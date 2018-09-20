الأمم المتحدة: نصف فقراء العالم أطفال

20 سبتمبر 2018 - 11:52 م

ذكر تقرير للأمم المتحدة، الخميس، أن الأطفال يشكلون نحو نصف إجمالي الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر في العالم.



جاء ذلك في تقرير "مؤشر الفقر العالمي متعدد الأبعاد" الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مبادرة أوكسفورد للفقر والتنمية البشرية.



وأوضح التقرير أن هناك 1.3 مليار شخص في 104 دول يصنفون على أنهم تحت خط الفقر، ومن بين هؤلاء هناك 662 مليون طفل دون سن الـ18 عاما.



وأشار إلى أن أغلبية من يتم تصنيفهم بأنهم فقراء (1.1 مليار شخص) يعيشون في مناطق ريفية؛ حيث تزداد معدلات الفقر فيها بنحو أربعة مرات مقارنة بمن يعيشون في مناطق حضرية.



وذكر التقرير أن 83% من فقراء العالم يعيشون في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي جنوب آسيا.



ومع ذلك، قال التقرير إن مبادرات التنمية الحكومية لبعض الدول حققت نتائج إيجابية في مكافحة الفقر.



واستشهد التقرير بالهند كمثال حيث قال إن 271 مليون شخص خرجوا من دائرة الفقر خلال الفترة من 2005 حتى 2016، بفضل تلك المبادرات.



وفي التقرير، قال آكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "رغم أن مستوى الفقر مرتفع للغاية، خاصة بين الأطفال، فإنه يمكن إحراز تقدم من أجل القضاء على ذلك".

