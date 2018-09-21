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مقاتلة إسرائيلية تشن قصفا شرق مدينة غزة

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قصفت مقاتلة إسرائيلية، مساء الخميس، منطقة في شرق مدينة غزة كان يتواجد فيها شبان يعتقد أنهم من مطلقي الطائرات الورقية والبالونات الحارقة تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.
وأفاد مراسل الأناضول المتواجد بالمكان بأن مقاتلة إسرائيلية نفذت قصفا قرب هؤلاء الشبان.
وحتى الساعة (19: 45 ت.غ)، لم تعلن وزارة الصحة في القطاع وقوع أي إصابات من عدمه جراء القصف.
وفي وقت سابق، تظاهر عشرات الشبان الفلسطينيين شرقي قطاع غزة على الحدود مع إسرائيل ضمن فعاليات مسيرات "العودة".
ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجراح مختلفة. -

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