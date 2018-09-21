الاحتلال يستهدف متظاهرين فلسطينيين على حدود غزة

21 سبتمبر 2018 - 12:02 ص

أطلق الجيش الإسرائيلي، النار تجاه عشرات الشبان الفلسطينيين الذين تظاهروا، مساء الخميس، على الحدود الشرقية بين قطاع غزة وإسرائيل ضمن فعاليات مسيرات "العودة"، دون إصابات.



وأفاد مراسل الأناضول، المتواجد بالمكان، أن عشرات الشبان أشعلوا إطارات المركبات المطاطية المستعملة قرب الحدود الشرقية للقطاع، كما أطلقوا صفارات الإنذار في محاولة لإرباك وتشتيت الجيش الإسرائيلي.



وذكر المراسل، أن الجيش الإسرائيلي أطلق النيران وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل ضوئية تجاه الشبان والمنطقة الحدودية، دون وقوع أي إصابات حتى الساعة (19.35 تغ).



وضمن فعاليات مسيرات العودة، يتجمهر آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، منذ نهاية مارس/آذار الماضي، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

