8 دول أوروبية والمجموعة العربية تدين هدم "الخان الأحمر"

21 سبتمبر 2018 - 12:06 ص

أدانت 8 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، مساء الخميس، مواصلة إسرائيل أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخططها المتعلقة بهدم بلدة "الخان الأحمر" بالقدس المحتلة.



جاء ذلك في تصريحات أدلي بها مندوب هولندا الدائم لدى الأمم المتحدة كارل أوستريم، للصحفيين، أمام قاعة مجلس الأمن الدولي، قبيل الجلسة المخصصة لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.



وكان "أوستريم" محاطًا بممثلي الدول الثمانية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي، وهي: السويد، وإيطاليا، وبريطانيا، وفرنسا، وهولندا، وبولندا، وألمانيا، وبلجيكا.



وشدد السفير الهولندي على الموقف الثابت لدول الاتحاد الأوروبي إزاء الاستيطان الإسرائيلي غير المشروع في الأراض الفلسطينية المحتلة، وكذلك الخطط الإسرائيلية لهدم تجمع "الخان الأحمر".



وجدد "أوستريم" الموقف الأوروبي من المستوطنات قائلًا: "لطالما أكدنا نحن المجموعة الأوروبية، موقفنا إزاء سياسة المستوطنات الإسرائيلية، فهي غير قانونية بموجب القانون الدولي، كما جاء في قرار مجلس الأمن 2334 الصادر عام 2016".



وتابع: "وأي خطوة تتخذ بهذا الصدد، بما في ذلك هدم أي تجمع فلسطيني ونقل محتمل للسكان تعد أيضًا غير قانونية".



وحذّر من أن "تبعات هدم تجمع الخان الأحمر وترحيل سكانه، بما في ذلك الأطفال، سيكون أمر خطير جدًا يهدد بشدة جدوى حل الدولتين ويقوّض فرص السلام".



ودعا "أوستريم" السلطات الإسرائيلية إلى إعادة النظر في قرارها بهدم الخان الأحمر، مؤكدًا أن المجموعة الأوروبية بمجلس الأمن لن تكف عن السعي إلى التفاوض للتوصل إلى حل الدولتين، "(تكون) القدس عاصمة كل منهما".



كما دعا السفير الهولندي، المجتمع الدولي إلى بذل جهود على الأرض لدعم وجود دولة فلسطينية قابلة للحياة، ويشمل ذلك دعم العمل الحيوي الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".



بدوره أعرب مندوب عمان الدائم لدى الأمم المتحدة خليفة الحارثي، الذي تشغل بلاده رئاسة المجموعة العربية في نيويورك لشهر سبتمبر/أيلول، عن امتنان الدول العربية للموقف المبدئي لدول الاتحاد الأوروبي.



وأكد "الحارثي" رفض جميع الدول العربية وإدانتها لهدم بلدة "الخان الأحمر".



وقال السفير العماني للصحفيين بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك: "نشكر الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن على موقفها المبدئي هذا".



وتابع: "ونؤكد رفضنا وإدانتنا للخطوة الإسرائيلية، أو لمخططات إسرائيل هدم الخان الأحمر".



والأربعاء قبل الماضي، انتهت المهلة التي حددتها المحكمة العليا الإسرائيلية لهدم تجمع الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة؛ حيث أمرت في الخامس من سبتمبر الجاري بهدمه.



وحذّر فلسطينيون من أن تنفيذ عملية الهدم من شأنها التمهيد لإقامة مشاريع استيطانية تعزل القدس الشرقية عن محيطها، وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين؛ ما يؤدي إلى تدمير خيار "حل الدولتين".



بدوره أعرب مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، عن تقدير الشعب الفلسطيني وقيادته للمجموعة الأوروبية.



وقال في تصريحات للصحفيين بمقر الأمم المتحدة: "إن وقوفهم المستند إلى المبادئ فيما يتعلق بموقفهم ضد قرار الحكومة الإسرائيلية بهدم أو محاولة هدم منازل مجتمع البدو في خان الأحمر لهو موقف جيد جدًا وجدير بالإشادة".



وتابع: "ونأمل في أن يقف المجتمع الدولي معهم في موقفهم وموقف الأمين العام لمنع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من هدم هذا المجتمع".



وأردف: "تمنينا لو كان الموقف الذي عبرت عنه الدول الأوربية هو الموقف الذي يعتمده مجلس الأمن ولكن كلنا نعلم، أن هناك دولة واحدة لن تسمح حتى بإصدار بيان بسيط في مجلس الأمن يحترم ويعزز القانون الدولي".

