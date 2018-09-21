  • الجمعة 21 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:24 ص
بحث متقدم
ترامب وستورمي دانيلز

نجمة "البورنو" تكشف تفاصيل فاضحة عن علاقتها بـ"ترامب"

الغاز

هذا ما سيحدث الأيام القادمة بشأن استيراد الغاز

وزيرة الصحة

الأطباء يكشفون سبب الهروب من مصر

الرائد محمد معوض

ضابط برتبة إنسان.. ماذا فعل مع سارق ملابس المدرسة لابنته؟

السيسي وترامب

البيت الأبيض: «ترامب» يلتقي بـ«السيسي» الأسبوع المقبل

رسلان

أول تعليق لـ"رسلان" على منعه من صعود المنبر

ماذا تعرف عن اتفاقية الرورو بين مصر وتركيا ؟

إعفاء كل البضائع المستوردة من تركيا من الرسوم

اشتباكات الإخوان

كيف جند الإخوان "البلطجية" لصالحهم؟

وزير التعليم العالي

«التعليم» تكشف حقيقة تأجيل الدراسة

حلا شيحة

بعد خلعها الحجاب.. أول ظهور لـ«حلا شيحة» برفقة زوجها

مسؤول أممي: غزة يمكن أن تنفجر في أي لحظة

عرب وعالم

غزة
غزة

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

تحيةُ وفاءٍ لسكان قطاعِ غزة وتقديرٌ لهم

#

طائرات الاحتلال تقصف موقعيْن شمال قطاع غزة

#

أردوغان يهدد بعملية عسكرية شمال العراق

#

الدرس الأردني

حذر المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، الخميس، من أن "غزة يمكن أن تنفجر في أي لحظة"، مؤكدا على أن "المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية عن ذلك".
واعتبر المسؤول الأممي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي المنعقدة حول القضية الفلسطينية، أن "مواصلة إسرائيل أنشطتها الاستيطانية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة يهدد فرص السلام ويقوض الآمال في إقامة دولة فلسطينية مستقبلية".
وقال: "علينا أن نبعث الأمل في النفوس، وأن نتغلب علي الطريق المسدود الذي نواجهه، وأن نعيد الأطراف إلى طاولة مفاوضات ذات معني تنهي الاحتلال الإسرائيلي".
وأردف قائلا: "التوجهات الحالية تهدد القدرة علي تطبيق مبدأ حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية)، وأدعو جميع الأطراف المعنية إلى أن تتفاعل إيجابيا مع بعضها، وأؤكد أن الحالة الميدانية في قطاع غزة -الذي يمكن أن ينفجر في أي لحظة- باتت ملحة للغاية، وسنكون مسؤولين عن ذلك".
ويعاني أكثر من مليوني نسمة في غزة أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 12 عاما.وبدأت إسرائيل حصارها لغزة عقب فوز "حماس" بالانتخابات التشريعية، عام 2006، ثم عززته إثر سيطرة الحركة على القطاع، في العام التالي، ضمن خلافات مع حركة "فتح"

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قرار أردوغان الذي أعاد الاعتبار للقانون المصري !

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

صحفيون.. لا إرهابيون

فتحي مجدي
شارك معنا

اخترنا لك

» ترامب يهدد دول الشرق الأوسط بهذا الأمر الخطير
» بالأرقام.. مستوى صلاح لم يتراجع
» اكتشاف مذهل يبشر بعلاج تساقط الشعر
» هل سيباع الغاز من حقل لوياثان الإسرائيلي لمصر عبر قبرص؟
» معيد بجامعة طنطا يخلع ملابسه ويعتدي على فريق كرة يد
» أردوغان: "كربلاء" لا زالت تحرق القلوب
» رسميًا.. «يويفا» يفتح تحقيقا في واقعة طرد «رونالدو»
» «ترامب» يدخل العقوبات الجديدة على روسيا حيز التنفيذ
» اكتشاف «كائن بحري» قادر على معالجة «السرطان»
» انتحار شاب أمام قطار الصعيد بالمنيا
» نتنياهو: تطبيع غير مسبوق فى علاقتنا مع العرب

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:24 ص

  • فجر

    04:24

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:21

  • مغرب

    17:58

  • عشاء

    19:28

من الى
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية