مسؤول أممي: غزة يمكن أن تنفجر في أي لحظة

21 سبتمبر 2018 - 12:09 ص

حذر المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، الخميس، من أن "غزة يمكن أن تنفجر في أي لحظة"، مؤكدا على أن "المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية عن ذلك".



واعتبر المسؤول الأممي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي المنعقدة حول القضية الفلسطينية، أن "مواصلة إسرائيل أنشطتها الاستيطانية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة يهدد فرص السلام ويقوض الآمال في إقامة دولة فلسطينية مستقبلية".



وقال: "علينا أن نبعث الأمل في النفوس، وأن نتغلب علي الطريق المسدود الذي نواجهه، وأن نعيد الأطراف إلى طاولة مفاوضات ذات معني تنهي الاحتلال الإسرائيلي".



وأردف قائلا: "التوجهات الحالية تهدد القدرة علي تطبيق مبدأ حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية)، وأدعو جميع الأطراف المعنية إلى أن تتفاعل إيجابيا مع بعضها، وأؤكد أن الحالة الميدانية في قطاع غزة -الذي يمكن أن ينفجر في أي لحظة- باتت ملحة للغاية، وسنكون مسؤولين عن ذلك".

