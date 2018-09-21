» ترامب يهدد دول الشرق الأوسط بهذا الأمر الخطير

21 سبتمبر 2018 - 12:17 ص

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، رسالة حادة إلى دول الشرق الأوسط المنتجة للنفط، مطالبًا منظمة «أوبك» بخفض أسعار النفط فورًا.



وغرد ترامب في حسابه بموقع «تويتر» قائلا:«إننا نحمي دول الشرق الأوسط، إنهم لن يتمتعوا طويلا بالأمان من دوننا وهم يرفعون أسعار النفط أكثر وأكثر. تذكروا يجب أن تخفضوا أسعار النفط الآن».



وتراجعت أسعار النفط عقب هذا التحذير من جانب ترامب، والذي جاء قبيل اجتماع أوبك في الجزائر الأحد المقبل.

