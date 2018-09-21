» ترامب يهدد دول الشرق الأوسط بهذا الأمر الخطير

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وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، رسالة حادة إلى دول الشرق الأوسط المنتجة للنفط، مطالبًا منظمة «أوبك» بخفض أسعار النفط فورًا.
وغرد ترامب في حسابه بموقع «تويتر» قائلا:«إننا نحمي دول الشرق الأوسط، إنهم لن يتمتعوا طويلا بالأمان من دوننا وهم يرفعون أسعار النفط أكثر وأكثر. تذكروا يجب أن تخفضوا أسعار النفط الآن».
وتراجعت أسعار النفط عقب هذا التحذير من جانب ترامب، والذي جاء قبيل اجتماع أوبك في الجزائر الأحد المقبل.
فقد تراجع سعر خام برنت 40 سنتا ليصل لسعر 79 دولارا للبرميل ولم يتغير سعر الخام الأمريكي الخفيف بعد ارتفاع 2 في المئة الأربعاء حيث توقف عند 71.12 دولارا للبرميل.

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