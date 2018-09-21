» تطورات جديدة بشأن "تابلت" مشروع تطوير التعليم

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أحمد خيرى
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المصريون ـ متابعات

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صرح الإعلامى أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه في ضوء الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وحرصها على توفير تابلت على أعلى مستوى من المواصفات والجودة لطلاب المرحلة الثانوية ومعلميهم والإداريين بالمدارس، ووفقًا للإجراءات الجادة لاستلامهم وتوزيعهم، فقد تم وصول شحنة التابلت واستلامها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأوضح «خيري» أن استخدام التابلت في المرحلة الثانوية يتيح للطالب التعلم والبحث عن طريق التكنولوجيا الحديثة وبدون ضغوط نفسية، علمًا بأن الامتحان سيكون عن طريق بنك الأسئلة المركزي، ويوضع ويصحح دون تدخل أي عنصر بشري حيث يتم تنفيذ الامتحانات إلكترونيًا ويتم التقييم بناءً على فهم الموضوعات بدلًا من استذكار الإجابات النموذجية، مما يعالج مشاكل الغش وتسريب الامتحانات إلى جانب تيسير وصول الطلاب إلى المحتوى الرقمى الموجود ببنك المعرفة المصرى.
جدير بالذكر أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات قامت بتوصيل شبكات فايبر للمدارس الحكومية من رفح إلى السلوم إلى حلايب، ويتم تزويد هذه المدارس بشبكات داخلية وسيرفرات وواي فاي.

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