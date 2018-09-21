"شوقي" يفجر مفاجأة بشأن النظام التعليمي الجديد

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طارق شوقي وزير التعليم
طارق شوقي وزير التعليم

المصريون ـ متابعات

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نظام التعليم الجديد يتصدى لـ«التجريبية» من أجل «اللغات»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن النظام الجديد في مرحلة اولى ثانوي، ستكون الامتحانات فيه لقياس مدى فهم الموضوع، وبالتالي سيتم إبعادهم عن شكل الأسئلة القديم، وسيكون التغيير خلال سنة كاملة، وستكون خالية من التوتر، على أن يحضر الطالب حضور كامل.
وأوضح في مداخلة مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «مساء dmc»، أن المذاكرة ستكون من أوسع الوسائل وستكون باللغة العربية والإنجليزية إن فضل الطالب ذلك، مضيفا أن الكتب تحركت لمخازن في المديريات وفي الأسبوع الأول كل الطلاب سيتسلمونها، وإذا ركز ولي الأمر في الكتاب سيعرف كيف يساعد ابنه أوابنته.
وأوضح أن أول 7 أسابيع سيتم تعريف الطفل بأسرته، ثم يليه تعريفه بالعالم المحيط، وبالتالي لن نرى النتيجة في أسبوع أو اثنين، ولكن أول علامات النجاح سعادة الأبناء في ذهابهم للمدرسة، مضيفا أن هناك مرحلتين للنظام التعليمي الجديد الأولى في الروضة وحتى أولى ابتدائي، والثانية أولى ثانوي، ويتضمن تغييرات ونظام جديد، ووفقا لما قاله الرئيس أننا يجب أن نبني.
وأكد نتوقع توزيع كتب مختلفة في الشكل والموضوع، ومعلمين حصلوا على تدريب على هذه الكتب ومعهم دليل معلم لطرق توصيل المعلومة.
وكشف شوقى عن مفاجأة جديدة قائلا: «ليس هناك امتحانات أو نجاح ورسوب، لكن هناك حضور وغياب، والحصول على كتاب للأنشطة ويحصلون على نوع من التقييم، بالتعبير عن طريق مجموعة من الألوان وسنلغي ثقافة الرسوب والنجاح».
وأكد أن تدريب أولياء الأمور للطلاب صغار السن «كي جي 1»، أنه لا يجب أن يقدموا الحلول للأطفال، ولكن يجب ترك الطفل إيجاد الحلول من نفسه، لأن المساعدة ليست تقديم الحلول.
وكشف أن المدارس الأجنبية تنتقل من شكل قديم إلى نظام جديد، وكانوا العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية ومستوى رفيع، واستجابة للأهالي سنمنح المادة المقابلة لهذه المواد اسمها «الباقة» تتضمن مواد العلوم والرياضيات والجغرافيا باللغة الإنجليزية.
وأوضح أنه استجابة للأهالي قمنا بعمل كتاب اسمه «كونكت» وطلبنا عمل «كونكت بلس» لـ«كي جي 1 و2» وأولى ابتدائي سيكون مستوى رفيع لمن يحب أن يحصل على المستوى الرفيع الإنجليزي.
وأكد أنه تم عمل المستوى الرفيع لأن هناك سوقا لهذا المستوى، والأهالي متخيلة أن مستوى الانجليزي سيتراجع، وهذا أمر غير صحيح، وبالتالي قمنا بعمل المستوى الإنجليزي الأعلى وسيتم الاختيار من الكتاب الأصلي «كونكت» أو«كونكت بلس».


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