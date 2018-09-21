» "علقة ساخنة" تودي بحياة زوجة في الغربية

21 سبتمبر 2018 - 01:13 ص



تمكن ضباط مباحث مركز المحلة الكبرى من ضبط زوج مقيم بعزبة حمد بتهمة التعدى بالضرب المبرح على زوجته وقاموا الاهالى باستدعاء شرطة النجدة عقب سماع صرخات متتالية واستغاثات لانقاذها الا انها فارقت الحياه فى الحال .

وعلى الفور انتقل انتقلت الاجهزة الامنية الى موقع الحادث وهو منزل الزوجية للتحقيق فى الواقعه واكدوا شهود العيان انه بسبب خلافات زوجية قام الزوج بالاعتداء على الزوجه " منى . ا . ال " 33 عام و ام لاربعة اولاد بالضرب المبرح حتى سقطت على السلم ولفظت انفاسها الاخيره فى الحال نتيجة لاصابتها بجروح وكدمات متفرقة فى الجسد وجرح عميق فى الرأس .

تم نقل الجثة الى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطب الشرعى المبدئى عليها ثم تحويلها الى مستشفى المنشاوى بطنطا

حرر محضر بالواقعه تمهيدا لعرض المتهم على النيابة العامة واستكمال باقى الاجراءات القانونية

