  • الجمعة 21 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:59 ص
بحث متقدم
جميل راتب

تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة "جميل راتب"

طارق شوقي وزير التعليم

"شوقي" يفجر مفاجأة بشأن النظام التعليمي الجديد

ترامب وستورمي دانيلز

نجمة "البورنو" تكشف تفاصيل فاضحة عن علاقتها بـ"ترامب"

الغاز

هذا ما سيحدث الأيام القادمة بشأن استيراد الغاز

وزيرة الصحة

الأطباء يكشفون سبب الهروب من مصر

الرائد محمد معوض

ضابط برتبة إنسان.. ماذا فعل مع سارق ملابس المدرسة لابنته؟

السيسي وترامب

البيت الأبيض: «ترامب» يلتقي بـ«السيسي» الأسبوع المقبل

رسلان

أول تعليق لـ"رسلان" على منعه من صعود المنبر

ماذا تعرف عن اتفاقية الرورو بين مصر وتركيا ؟

إعفاء كل البضائع المستوردة من تركيا من الرسوم

اشتباكات الإخوان

كيف جند الإخوان "البلطجية" لصالحهم؟

"علقة ساخنة" تودي بحياة زوجة في الغربية

قبلي وبحري

أرشيفية
أرشيفية

محمد عبدالناصر

أخبار متعلقة
#

"البترول" توقع صفقة للتنقيب عن النفط والغاز بمليار دولار

#

زوجة عرفات تكشف سبب وفاته

#

ميلانيا تتخلى عن "ترامب" بعد تسريب فيديو فاضح له

#

مفاجأة.. سائق فيصل العارى المتهم بخطف فتاة برىء

النيابة العامة

زوج

محضر

مستشفى المحلة العام

مركز المحلة


تمكن ضباط مباحث  مركز المحلة الكبرى من ضبط زوج مقيم بعزبة حمد بتهمة التعدى بالضرب المبرح على زوجته وقاموا الاهالى باستدعاء شرطة النجدة عقب سماع صرخات متتالية واستغاثات لانقاذها الا انها فارقت الحياه فى الحال .
وعلى الفور انتقل انتقلت الاجهزة الامنية الى موقع الحادث وهو منزل الزوجية للتحقيق فى الواقعه واكدوا شهود العيان انه بسبب خلافات زوجية قام الزوج بالاعتداء على الزوجه " منى . ا . ال " 33 عام و ام لاربعة اولاد بالضرب المبرح حتى سقطت على السلم ولفظت انفاسها الاخيره فى الحال نتيجة لاصابتها بجروح وكدمات متفرقة فى الجسد وجرح عميق فى الرأس .
تم نقل الجثة الى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطب الشرعى المبدئى عليها ثم تحويلها الى مستشفى المنشاوى بطنطا
حرر محضر بالواقعه تمهيدا لعرض المتهم على النيابة العامة واستكمال باقى الاجراءات القانونية

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قرار أردوغان الذي أعاد الاعتبار للقانون المصري !

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

صحفيون.. لا إرهابيون

فتحي مجدي
شارك معنا

اخترنا لك

» خناقة برلماني مع وزيرة الصحة بسبب أزمة ديرب نجم
» "علقة ساخنة" تودي بحياة زوجة في الغربية
» "الأوقاف" تكشف حقيقة إغلاق مسجد "الحسين"
» تطورات جديدة بشأن "تابلت" مشروع تطوير التعليم
» ترامب يهدد دول الشرق الأوسط بهذا الأمر الخطير
» «التعليم» تكشف حقيقة تأجيل الدراسة
» بالأرقام.. مستوى صلاح لم يتراجع
» اكتشاف مذهل يبشر بعلاج تساقط الشعر
» هل سيباع الغاز من حقل لوياثان الإسرائيلي لمصر عبر قبرص؟
» معيد بجامعة طنطا يخلع ملابسه ويعتدي على فريق كرة يد
» أردوغان: "كربلاء" لا زالت تحرق القلوب

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:24 ص

  • فجر

    04:24

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:21

  • مغرب

    17:58

  • عشاء

    19:28

من الى
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية