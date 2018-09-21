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تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة "جميل راتب"

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جميل راتب
جميل راتب

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قال هاني التهامي، مدير أعمال الفنان الراحل جميل راتب إن علاقته بالفنان الراحل، بدأت منذ العام 2003، عن طريق صديق مشترك وهو أحد الممثلين الفرنسيين، مشيراً إلى أنه بعد ذلك، عرض عليه "راتب" أن يعمل معه.
وأضاف "التهامي"، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، " أن "جميل راتب" ذهب للمستشفى استجابة للضغط الذي مارسناه عليه، خاصة بعد تدهور وضعه الصحي.
وكشف "التهامي"، أن الراحل جميل راتب، كان لا يستطيع الرد على المكالمات الهاتفية، نظرًا لتدهور حالته الصحية.
وأكد مدير أعمال الراحل جميل راتب أن الفنانين نادية لطفي، ومحمد صبحي، ومحسنة توفيق، كانوا على تواصل مستمر مع الراحل في الفترة الأخيرة. كما كشف "التهامي" عن طلب النجمة الراحلة فاتن حمامة، من "راتب" بأن يشاركها بطولة مسلسل "وجه القمر".


 

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