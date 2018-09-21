» "الأوقاف" تكشف حقيقة إغلاق مسجد "الحسين"

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كشف السيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، حقيقة ما تردد بشأن غلق الوزارة لمسجد الحسين، معقبًا: "لا يمكن غلق المسجد أمام المصليين".
وأوضح "طايع"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر" عبر فضائية "ltc"، مساء الخميس، أن هناك تزايد لأعداد الزائرين للمسجد تزامنًا مع مناسبة عاشوراء.
وأضاف أنهم يرفضون أي مظاهر طائفية بالمسجد، حيث سيتم تحرير محاضر حين وجود أي مظهر يخل بمظاهر الطبيعية.




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