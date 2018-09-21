» خناقة برلماني مع وزيرة الصحة بسبب أزمة ديرب نجم

قام النائب سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، في برنامجه "انفراد" بعرض فيديو حصري لاختلافه داخل البرلمان مع وزيرة الصحة أثناء جلسة أزمة ديرب نجم.

وأكد "حساسين" أن "بعض الصحف قالت دي خناقة بين حساسين والوزيرة، ولكن بقول لا يخرج عن كونه اختلاف في وجهات النظر، ولما نكون قدام كارثة ويموت 3 لازم نحاسب الوزيرة، سيادة الوزيرة مكنش عاجبها الكلام، وقالت متعممش، وتلقي علينا تهما جزافا، ومش مفروض الوزيرة تزعل".

