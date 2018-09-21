» خناقة برلماني مع وزيرة الصحة بسبب أزمة ديرب نجم

قام النائب سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، في برنامجه "انفراد" بعرض فيديو حصري لاختلافه داخل البرلمان مع وزيرة الصحة أثناء جلسة أزمة ديرب نجم.
وأكد "حساسين" أن "بعض الصحف قالت دي خناقة بين حساسين والوزيرة، ولكن بقول لا يخرج عن كونه اختلاف في وجهات النظر، ولما نكون قدام كارثة ويموت 3 لازم نحاسب الوزيرة، سيادة الوزيرة مكنش عاجبها الكلام، وقالت متعممش، وتلقي علينا تهما جزافا، ومش مفروض الوزيرة تزعل".
وتابع: "قولتلها يا سيادة الوزيرة أنا ببوس أيد الدكاترة عشان يعالجوا المواطنين، في النهاية وزيرة الصحة لازم تعرف أي كارثة مش هتشيلها لوحدها، ومش عايزين نسمح لحد يزايد على ما يحدث في مصر، وبقول للوزيرة متزعليش يا معالي الوزيرة".
واعتذر "حساسين" لوزيرة الصحة، قائلا: "يا ست الكل متزعليش، ايدينا في أيد بعض"