» مفاجأة من "بلاي ستيشن" لعشاقها

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تعتزم شركة "سوني" إطلاق منصة ألعاب صغيرة جديدة، لكنها بنكهة قديمة، في استعادة للذكريات التي تعود إلى نحو ربع قرن، من أول إصدار لها من ألعاب بلاي ستيشن.
وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الشركة ستطلق جهاز بلاي ستيشن كلاسيك في 3 ديسمبر المقبل، سيحتوي على 20 لعبة، وسيكون بحجم أصغر، وبتصميم يأخذ شكل أول جهاز أنتجته الشركة اليابانية.

وستتيح اللعبة الجديدة لعشاقها منصة مصغرة للعب والتسلية بسعر 100 دولار أميركي فقط، مع إمكانية توصيل الجهاز مع أجهزة التلفزيون الحديثة، وفقا لما نقلت "سكاي نيوز".

وأعلنت شركة سوني عن رغبتها في إطلاق نسختها القديمة بلاي ستيشن كلاسيك قبيل معرض طوكيو للألعاب هذا العام، إذ تتوقع أن يشهد المنتج الجديد إقبالا كبير من المستهلكين.

وطرحت شركة سوني منصة ألعاب بلاي ستيشن في 1995، وحققت انتشارا واسعا في سوق الألعاب الإلكترونية، وباعت حينها 100 مليون نسخة منها في زمن قياسي.

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