» خطأ فادح في تشغيل الآيفون الجديد

21 سبتمبر 2018 - 06:55 ص

لم يخلُ التحديث الجديد لنظام تشغيل هاتف الآيفون "آي أو إس" 12 من الأخطاء، حيث هذه المرّة واجه مستخدمو التحديث الذي اعتمدته الشركة الأمريكية مُؤخرًّا في الهواتف واللوحات الإلكترونية، من مُشكلة غياب بعض الحروف عن لوحة المفاتيح، بعد تحميلهم للنسخة الجديدة.

وكما جرت العادة في جميع التعديلات والتجديدات الكبرى التي تُطلقها شركة آيفون، واجه زبناؤها هذه المشكلة في التحديث الجديد. مستخدمو النسخة التركية بدورهم لم يجدوا في لوحة المفاتيح حرف "ش"، منتظرين بيانًا من الشركة حول الموضوع.



وتقوم شركة آيفون الأمريكية، باستخدام نظام تشغيل "آي أو إس" في هواتف آيفون، واللوحات الإلكترونية آيباد، حيث تعمل على تحديث هذا النظام بين الفينة والأخرى، وتُعتبر نسخة "آي أو إس" 12، آخر تحديث قامت به الشركة.



فيما ينتظر زبناؤها الذين يستخدمون نظام التشغيل الجديد، توضيحًا حول هذا الأمر من الشركة، وإصلاح الخطأ.

