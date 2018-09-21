  • الجمعة 21 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:28 ص
بحث متقدم
محمد صلاح

"الجبلاية" تحتوي أزمة جديدة لـ"صلاح"

الدولار

سعر الدولار في البنوك اليوم

غواصة روسية

روسيا تكشف عن سلاحها المدمر

جميل راتب

تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة "جميل راتب"

طارق شوقي وزير التعليم

"شوقي" يفجر مفاجأة بشأن النظام التعليمي الجديد

ترامب وستورمي دانيلز

نجمة "البورنو" تكشف تفاصيل فاضحة عن علاقتها بـ"ترامب"

الغاز

هذا ما سيحدث الأيام القادمة بشأن استيراد الغاز

وزيرة الصحة

الأطباء يكشفون سبب الهروب من مصر

ضابط

ضابط برتبة إنسان.. ماذا فعل مع سارق ملابس المدرسة لابنته؟

السيسي وترامب

البيت الأبيض: «ترامب» يلتقي بـ«السيسي» الأسبوع المقبل

خطأ فادح في تشغيل الآيفون الجديد

الصفحة الأخيرة

تاريخ 1/1/1970 يدمر هواتف ايفون
تاريخ 1/1/1970 يدمر هواتف ايفون

أخبار متعلقة
#

مفاجأة حول صور صلاة محافظ المنيا داخل مكتبه

#

تصريحات مثيرة لـ"صلاح" عن موسمه الجديد مع ليفربول

#

بالصور.. "نيولوك" عمرو دياب يثير الجدل على مواقع التواصل

#

الإذاعة تبث أذان المغرب قبل موعده بـ7 دقائق

لم يخلُ التحديث الجديد لنظام تشغيل هاتف الآيفون "آي أو إس" 12 من الأخطاء، حيث هذه المرّة واجه مستخدمو التحديث الذي اعتمدته الشركة الأمريكية مُؤخرًّا في الهواتف واللوحات الإلكترونية، من مُشكلة غياب بعض الحروف عن لوحة المفاتيح، بعد تحميلهم للنسخة الجديدة.
وكما جرت العادة في جميع التعديلات والتجديدات الكبرى التي تُطلقها شركة آيفون، واجه زبناؤها هذه المشكلة في التحديث الجديد. مستخدمو النسخة التركية بدورهم لم يجدوا في لوحة المفاتيح حرف "ش"، منتظرين بيانًا من الشركة حول الموضوع.

وتقوم شركة آيفون الأمريكية، باستخدام نظام تشغيل "آي أو إس" في هواتف آيفون، واللوحات الإلكترونية آيباد، حيث تعمل على تحديث هذا النظام بين الفينة والأخرى، وتُعتبر نسخة "آي أو إس" 12، آخر تحديث قامت به الشركة.

فيما ينتظر زبناؤها الذين يستخدمون نظام التشغيل الجديد، توضيحًا حول هذا الأمر من الشركة، وإصلاح الخطأ.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قرار أردوغان الذي أعاد الاعتبار للقانون المصري !

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

صحفيون.. لا إرهابيون

فتحي مجدي
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف علي درجات حرارة اليوم
» انتحار قس بعد اتهامه بسلوك غير لائق مع امرأة
» تعرف على الهدف المعجزة الذي أبهر العالم
» حفريات غريبة لأقدم المخلوقات في الكون
» مفاجأة.. دخان السجائر يضر بالبصر
» تصرف بطولي لركاب طائرة روسية مهددة بالتفجير
» خطأ فادح في تشغيل الآيفون الجديد
» مفاجأة من "بلاي ستيشن" لعشاقها
» "طفل المرآة" يحقق 20 مليومن مشاهدة
» خناقة برلماني مع وزيرة الصحة بسبب أزمة ديرب نجم
» "علقة ساخنة" تودي بحياة زوجة في الغربية

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • ظهر

    11:53 ص

  • فجر

    04:24

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:21

  • مغرب

    17:58

  • عشاء

    19:28

من الى
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية