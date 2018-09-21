» تصرف بطولي لركاب طائرة روسية مهددة بالتفجير

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تحطم طائرة ركاب في مدينة سوتشي الروسية

تحول مجموعة من ركاب طائرة روسية إلى "أبطال"، بعد أن قرروا التصدي لشاب هدد بتفجير الطائرة خلال تحليقها، وتقييده لحين وصولها إلى وجهتها، في مشاهد أشبه بأفلام الإثارة.
وهدد مسافر يبلغ من العمر 32 عاما، لم يكشف عن اسمه، بتفجير عبوة ناسفة خلال رحلة متجهة من العاصمة الروسية موسكو إلى فلاديفوستوك الواقعة جنوب شرقي البلاد، حسبما ذكرت "سكاي نيوز"

وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن وسائل إعلام روسية، فقد تعرضت مضيفة لإصابة في وجهها، وذلك خلال محاولتها تهدئة الشاب.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الصحيفة البريطانية، مجموعة من الركاب وهم يقيدون الشاب في ممر الطائرة.

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