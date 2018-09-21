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حفريات غريبة لأقدم المخلوقات في الكون

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احافير
احافير

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قال علماء إنهم تأكدوا من أن أحافير محيرة عمرها يزيد على 500 مليون عام تعود إلى أثر حيوان، والتي من شأنها أن تكشف عن أحد أقدم المخلوقات في الكون.
الأحافير مطبوعة في صخر وهي عبارة عن أشكال بيضاوية ذات خطوط داخلية، وتبدو إلى حد ما مثل بصمة ورقة شجر مليئة بالأوردة.

وصفت الأحافير لأول مرة عام 1947، وقد وجدت في أستراليا وروسيا، حسبما ذكرت "سكاي نيوز".

تجادل العلماء بشأن نوع الكائن الذي ترك هذه البصمة.  في الوقت الحاضر، يعتقد معظم الخبراء أنه حيوان.

ظهر دليل جديد على هذه الفكرة في المجلة العلمية "ساينس"، وقد وجد الباحثون خاصية مميزة كيميائية للحيوانات.

ليس من الواضح متى عاش هذا المخلوق، ولكن بعض حفرياته عمرها 558 مليون سنة.

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