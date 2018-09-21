غياب ضيف "موسي" يحرجه علي الهواء

21 سبتمبر 2018 - 09:08 ص

استقبل الإعلامي محمد موسى، خبر عدم حضور الشيخ محمد هداية ، الداعية الإسلامي، خلال حلقة البرنامج، مخاطبًا مقعده الفارغ، "أهلا وسهلا يا شيخ محمد".

وأضاف "موسى"، خلال برنامج "خط أحمر" المُذاع عبر فضائية "إل تي سي"، ساخرًا: "أرحب به تاني يمكن يظهر"،

و أوضح "الإعلامي" أن "هداية" اعتذر عن الظهور بالبرنامج قبل ساعات من الخروج على الهواء عندما علم أنه سيناظره في موضوع الحلقة الشيخ عماد رفعت الباحث في الشئون الإسلامية.

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