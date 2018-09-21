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"الجبلاية" تحتوي أزمة جديدة لـ"صلاح"

الرياضة

محمد صلاح
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اتحاد الكرة

محمد صلاح

الجبلاية

رامي عباس

احتوى اتحاد الكرة "الجبلاية" برئاسة المهندس هاني أبوريدة أزمة جديدة للاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي، وذلك بعد تلقي الاتحاد بريدا الكترونيا من وكيل أعمال اللاعب يفيد بأنه لن يسمح له بالانضمام لمعسكر الفراعنة المقبل استعدادا للقاء سوازيلاند، ضمن منافسات تصفيات الأمم الإفريقية 2019.

وأضاف مصدر أن تهديد الوكيل جاء بداعى قيام احدى شركات الاتصالات الراعية للمنتخب بنشر صورة على صفحتها لمحمد صلاح على أحد مواقع التواصل الاجتماعى وعليها شعار الشركة، وهو ما أغضب محامى صلاح.

أضاف أن اتحاد الكرة تواصل سريعا مع الشركة وقامت بحذف الصورة سريعا من على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، ليتم احتواء الأزمة خاصة وأن صلاح متعاقد مع احدى شركات الاتصالات الأخرى.


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