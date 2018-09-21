مرض خطير ينهى حياة رئيس فيتنام

21 سبتمبر 2018 - 09:32 ص

أصيب تران داي كوانج رئيس فيتنام، بمرض خطير عجزت الجهود الطبيه عن علاجه منه مما أسفر عن وفاته اليوم الجمعة عن عمر ناهز الـ61 عاما.

وقال التلفزيون الحكومي إن تران داي كوانج توفي صباح الجمعة في المستشفى بعد معاناته من "مرض خطير".

وأوضح المصدر أن الرئيس توفي "بالرغم من جهود الأطباء المحليين والدوليين" لعلاجه.

وانتخب البرلمان، في أبريل من عام 2016، تران داي كوانغ رئيسا للبلاد، الذي كان عضوا في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي.