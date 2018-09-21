الرئيس السيسي يطير إلى نيويورك

21 سبتمبر 2018 - 09:50 ص

يشهد مطار القاهرة حالة من الاستنفار الأمني لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يبدأ رحلته اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وانتشرت الخدمات الأمنية في محيط المطار، وكثفت السلطات الأمنية من تواجدها، وتم تمشيط ساحات الانتظار.

ومن المقرر أن يتوجه الرئيس السيسي، إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يلقى الرئيس بيان مصر أمام الجمعية العامة، الذي سيتناول رؤية مصر لتعزيز دور الأمم المتحدة، وكذا المواقف المصرية تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ورؤيتها لأولويات صون السلم والأمن العالميين، وجهود مصر في دعم مكافحة الإرهاب الدولي.