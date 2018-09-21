شاهد.. جملة مؤلمة لوالدة ضحية حلوان عن حرق نجلها

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انهارت والدة الطفل "صبري" من عزبة عرب الوالدة بحلوان، وبكت على الهواء، بسبب "مشهد حرق نجلها أمام عينيها"، وطالبت وزارة الداخلية بحق ابنها.

وروت والدة الطفل المجني عليه خلال استضافتها في برنامج "انفراد"، المذاع عبر فضائية "العاصمة"، تفاصيل الواقعة، قائلةً: "خلافات عائلية دفعت 5 مجرمين لإشعال النار بالمنزل فقُتل نجلي وحُرق أمام عيني".

وأضافت "بدأت أحداث الواقعة، عقب مشادة كلامية مع زوجي بسبب لهو الأطفال في الشارع، حيث سرعان ما استغل المجرمون خروج  زوجي وقاموا بإلقاء زجاجات المولوتوف على الشقة".

شاهد الفيديو..


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