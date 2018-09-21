بالأسماء.. حكام مباريات افتتاح الأسبوع الثامن بالدوري

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أمين عمر حكمًا لمباراة الزمالك وبتروجت

الممتاز

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الدوري

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، إدارة مباراة الداخلية مع الاتحاد، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدورى الممتاز، للحكم محمد يوسف ويعاونه عبد الفتاح عريشة وأحمد التلاوي، وهاني أمين حكمًا رابعًا، وكل من محمود رشدي وعمرو الشناوي حكمًا خامسًا.

ولمباراة الإنتاج الحربى ومصر المقاصة يديرها تحكيميًا الحكم محمد عادل ويعاونه عادل ماهر وشهاب راشد، وهشام توفيق حكماً رابعاً، وكل من صبحى العمراوي وعاطف حسين حكماً خامساً.



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