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سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة
سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة

أحمد الشربينى

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سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

المرور

ميدان التحرير

حركة المرور

سيولة مرورية

ظهرت سيولة مرورية بشوارع العاصمة وميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، وانسياب لحركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وانتظمت حركة السيارات فى ميدان التحرير بكل المداخل المؤدية للميدان، وكذا سيولة مرورية بمناطق كورنيش النيل، فى كل الاتجاهات، انطلاقا من محيط ماسبيرو وصولا إلى المعادى، عبر مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السير أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.


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