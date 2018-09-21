» النمسا تطالب الاتحاد الأوروبي بمحادثات مع مصر

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كورتس
كورتس

متابعات- محمد الخرو

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النمسا

المهاجرين

المجلس الاوروبى

سيبستيان كورتس

طالب المستشار النمساوي سيبستيان كورتس، الاتحاد الأوروبي، بالدخول في محادثات مع مصر لمنع المهاجرين الأفارقة من دخول أوروبا.

وأضاف "كورتس": "مصر أثبتت أنها تستطيع أن تكون فعالة في منع المهاجرين من مغادرة ساحلها إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل وأكثر أمنًا".

وتتولى النمسا حاليًا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، وقد قام كورتس ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك مؤخرًا بزيارة القاهرة لإجراء محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وصرح توسك الثلاثاء الماضي بأنه لا يوجد مهاجرون يغادرون مصر في الوقت الحالي.

وكانت برلين والقاهرة قد توصلتا العام الماضي إلى اتفاق لوقف تدفق المهاجرين "والتهريب الإجرامي للبشر" عبر الأراضي المصرية.

وأقرت مصر في عام 2016 قانونا لمكافحة الهجرة غير الشرعية، تضمن عقوبات للمهربين والمنتفعين من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، تصل إلى السجن المؤبد وغرامات مالية.


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