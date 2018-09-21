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سعودي يقدم علي فعل صادم لدخول "جينيس"

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جانب من الواقعة

متابعات- إيمان هاني

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غينيس

النحل

عرضت فضائية " العربية نت"، مقطع فيديو لرجل سعودييدعي "زهير فطاني"  أقدم علي تغطية جسده بالكامل بكميات هائلة من النحل من أجل دخوله " جينيس".
وظهر من خلال الفيديو المعروض وقوف الرجل أمام خليات النحل وهي تنطلق عليه لتغطي جسده بالكامل ، غير أن الرجل أصيب بشد عضلي و لم يستطيع النجاح ليعلن إعادة التجربة أخر العام المقبل .

و أكد " فطاني "  أنه بعد 30 عاماً من تربية النحل، لم تعد لسعات النحل تؤثر فيه ، إذ تمكن من تغطية جسمه بالنحل، وحمل وزن يصل إلى 49 كيلوغراماً.

شاهد الفيديو..

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