سعودي يقدم علي فعل صادم لدخول "جينيس"

متابعات- إيمان هاني
عرضت فضائية " العربية نت"، مقطع فيديو لرجل سعودييدعي "زهير فطاني" أقدم علي تغطية جسده بالكامل بكميات هائلة من النحل من أجل دخوله " جينيس".
وظهر من خلال الفيديو المعروض وقوف الرجل أمام خليات النحل وهي تنطلق عليه لتغطي جسده بالكامل ، غير أن الرجل أصيب بشد عضلي و لم يستطيع النجاح ليعلن إعادة التجربة أخر العام المقبل .
و أكد " فطاني " أنه بعد 30 عاماً من تربية النحل، لم تعد لسعات النحل تؤثر فيه ، إذ تمكن من تغطية جسمه بالنحل، وحمل وزن يصل إلى 49 كيلوغراماً.
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