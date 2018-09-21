حملة أمنية لإزالة الإشغالات والتعديات بالعمرانية

21 سبتمبر 2018 - 10:21 ص

شن اللواء مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، حملة أمنية لإزالة الإشغالات والتعديات بشارع مستشفى الصدر بالعمرانية، بعد غلق الباعة الجائلين للطريق أمام حركة السير بافتراش بضائعهم.

وأسفرت الحملة عن إزالة 1768 مخالفة تعدٍ وإشغال طريق، وتنفيذ 14 قرار غلق وتشميع لمنشآت مخالفة.

نتج عن الحملة إزالة الإشغالات فتح عدد من الشوارع أمام حركة السير بعد إغلاقها بسبب احتلال الباعة الجائلين لها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.