غدًا.. محاكمة أمل فتحي بالتحريض على قلب نظام الحكم

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اليوم.. محاكمة أمل فتحي بالتحريض على قلب نظام الحكم

قلب نظام الحكم

محاكمة امل فتحى

قلب الحكم

تنظر غدًا، السبت، محكمة جنح المعادى، محاكمة عضو حركة 6 أبريل أمل فتحى، فى قضية اتهامها ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم.

وتواجه المتهمة بالقضية رقم 7991 لسنة 2018 جنح المعادي، عدة اتهامات منها بث مقطع فيديو على شبكة التواصل الاجتماعى (فيس بوك) كوسيلة من الوسائل الإعلامية للتحريض على قلب نظام الحكم المصرى، ونشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعى (فيس بوك) لبث شائعات، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى.

كما تواجه المتهمة اتهامات آخر ى بالقضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، منها بث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم، والانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.


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