  • الجمعة 21 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:48 م
بحث متقدم
الإعلامي علي بريشة

شاهد.. سيدة تبكي مذيع "العربية" على الهواء

البرادعى: جلسة عمر سليمان شقت صف الثورة

"البرادعي" يقسو علي "ترامب" برسالة للشرق الأوسط

وثيقة مسربة تكشف اتفاقا بين الأمم المتحدة والحوثيين

وثيقة مسربة تكشف اتفاقًا بين الأمم المتحدة والحوثيين

جميل راتب..عارض السادات..واستلم منه جائزة الدولة

جميل راتب.. عارض السادات.. واستلم منه جائزة الدولة

مارين لوبان

صور "داعش" تضع مرشحة فرنسية في أزمة

انفجار الدقي

انفجار عبوة ناسفة أسفل سيارة بالمنصورة

والدة الضحية

شاهد.. جملة مؤلمة لوالدة ضحية حلوان عن حرق نجلها

الإعلامي محمد موسى

غياب ضيف "موسي" يحرجه علي الهواء

عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يطير إلى نيويورك

يسرا

يسرا تنفعل على مذيع "القاهرة اليوم" تعرف علي السبب

عامل يعاكس فتاة ويقتل شقيقها في كرداسة

قضايا وحوادث

مصرع شخص وإصابة آخر إثر معاكسة فتاة بالإسكندرية
ارشيفية

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

يتفاجأ بزوجته "بطلة" لفيلم إباحى

#

مصرع عامل في سقوط أسانسير من الطابق الحادي عشر

#

«فيديو مذهل».. الصين تبني مسار سكة حديد في 4 ساعات

#

اغتصاب41 فتاة سنية في إيران خلال رمضان

قتل

كرداسة

جريمة قتل

شرطة كرداسة

معاكسة فتيات

سلم المتهم بقتل شاب في مشاجرة بسبب معاكسة شقيقة المجنى عليه بكرداسة، نفسه إلى قوات الأمن فى كرداسة.

وردت معلومات للمقدم إسلام سمير، رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة؛ يفيد باندلاع مشاجرة بين عدد من الأشخاص، ما أسفر عن مقتل شاب يدعى "أحمد.ر" نتيجة الاعتداء عليه بماسورة حديدية.

وتبين أن شقيقة المجنى عليه تعرضت للمعاكسة، ما أدى إلى نشوب مشاجرة بين شقيقها والمتهمين بمعاكستها، وأصيب خلال المشاجرة بضربة بالرأس ما أسفر عن مفارقته الحياة.

وعقب هروب المتهمين سلم المتهم الرئيسى نفسه لمركز شرطة كرداسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قرار أردوغان الذي أعاد الاعتبار للقانون المصري !

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

صحفيون.. لا إرهابيون

فتحي مجدي
شارك معنا

اخترنا لك

» حقيقة انتماء جميل راتب للإخوان
» "الجونة" يستحدث جائزة باسم عمر الشريف
» المبشرون بالعودة لتشكيل الزمالك
» وثيقة مسربة تكشف اتفاقًا بين الأمم المتحدة والحوثيين
» شاهد.. فريق عمل "حساسين" يفاجئونه بهذا الشيء
» طفل يضرب رئيس الأرجنتين في منطقة حساسة
» شاهد.. ساحر ينجو من الموت بأعجوبة
» بالفيديو.. إعصار يتسبب في تحويل الطريق إلى بحيرة
» عامل يعاكس فتاة ويقتل شقيقها في كرداسة
» حملة لمقاطعة أغاني سعد لمجرد
» النمسا تطالب الاتحاد الأوروبي بمحادثات مع مصر

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:21 م

  • فجر

    04:24

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:21

  • مغرب

    17:58

  • عشاء

    19:28

من الى
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية