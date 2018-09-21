» عامل يعاكس فتاة ويقتل شقيقها في كرداسة

21 سبتمبر 2018 - 10:42 ص

سلم المتهم بقتل شاب في مشاجرة بسبب معاكسة شقيقة المجنى عليه بكرداسة، نفسه إلى قوات الأمن فى كرداسة.

وردت معلومات للمقدم إسلام سمير، رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة؛ يفيد باندلاع مشاجرة بين عدد من الأشخاص، ما أسفر عن مقتل شاب يدعى "أحمد.ر" نتيجة الاعتداء عليه بماسورة حديدية.

وتبين أن شقيقة المجنى عليه تعرضت للمعاكسة، ما أدى إلى نشوب مشاجرة بين شقيقها والمتهمين بمعاكستها، وأصيب خلال المشاجرة بضربة بالرأس ما أسفر عن مفارقته الحياة.

وعقب هروب المتهمين سلم المتهم الرئيسى نفسه لمركز شرطة كرداسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.



