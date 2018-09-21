وفد ألماني سياحي يصل مرسى تل العمارنة بالمنيا

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المناطق الأثرية

زيارات

محافظة لمنيا

وفود اجنبية

قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن المحافظة استقبلت بمرسى تل العمارنة بمركز ملوي، وفداً سياحياً ألمانياً لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية على أرض المحافظة والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية المصرية القديمة.

وأشار الدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة بالمنيا، إلى أن زيارة الوفد للمحافظة تستغرق 3 أيام  ويتضمن البرنامج زيارة العديد من الأماكن الأثرية والسياحية.

 يشار إلى محافظة المنيا زارها هذا الأسبوع 3 وفود سياحية من جنسيات أمريكية وبريطانية وإسبانية تجولت فى مراسى المنيا ومنطقة تل العمارنة وبعض المناطق السياحية بالمحافظة.


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