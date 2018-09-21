"التعليم العالي" تعلن بدء الدراسة الجامعية غدًا السبت

21 سبتمبر 2018 - 10:49 ص

أكدت وزارة التعليم والبحث العلمى، أن بدء الدراسة بالجامعات للعام الدراسى الجديد 2018- 2019 فى موعده المحدد سلفا يوم السبت 22 سبتمبر.

وقال الوزارة، فى بيان صحفى: "لا صحة مطلقًا للشائعات التى تنتشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعى حول تأجيل الدراسة".

وأعلنت الجامعات أن هناك خططًا كثيرة تستعد بها لاستقبال العام الدراسي الجديد، والتي من بينها المنظومة الأمنية، لحماية المنشآت والممتلكات، وكذلك الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ضد أي تجاوزات أو اختراقات لحدود القانون الجامعي .

وأبرز الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في عملية التأمين بالجامعات الحكومية والخاصة العصا الإلكترونية بديلا عن التفتيش الذاتي ، البوابات الإلكترونية للتفتيش الكُلي للطُلاب، كاميرات المراقبة لرصد أحداث اليوم الجامعي أولا بأول.



