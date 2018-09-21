ضبط مصنعي عصائر و"خل" بمركز سمالوط

21 سبتمبر 2018 - 11:00 ص

تمكنت أجهزة الأمن بالتعاون مع مديرية تموين المنيا، من ضبط مصنعي لإنتاج العصير والخل مجهولة المصدر بمركز سمالوط، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء مجدى عامر، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء مجدى سالم، مدير مباحث المديرية، يفيد بضبط كل من "رضا.س.ب"، صاحب مصنع عصائر دائرة مركز سمالوط غرب لإدارته مصنع عصائر بدون ترخيص، حيث تم ضبط 11760 زجاجة عصير مجهولة المصدر، و28158 زجاجة عصير فارغة معدة للتعبئة، و1500 كيلو سكر، و125 كيلو ملح ليمون و10 كيلو ماكس بطعم المانجو.

وتم ضبط رفعت "ح خ"، سن 62، صاحب مصنع خل دائرة المركز وذلك لإدارته مصنعًا بدون ترخيص بحوزته 4560 زجاجة خل و2000 زجاجة خل فارغة معدة للتعبئة، و15 كيلو مادة خام وميزان كهربائى.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر عن الواقعة.