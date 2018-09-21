"عرفات" يتفقد قطارات الجيزة استعدادًا لبدء العام الدراسي

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وكالات - حنان حمدتو

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الركاب

الدراسة

هشام عرافات

وزارة القنل

أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، مساء أمس، الخميس، جولة تفقدية مفاجئة لمحطة الجيزة للسكك الحديدية للاطمئنان على الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي.

وتفقد "عرفات"، الأرصفة وشبابيك التذاكر، والتقى بعدد من الركاب ودار حوار حول الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد.

وأوضح بيان وزارة النقل، أن الوزير تحدث مع الركاب حول التعاقدات الجديدة التي تبرمها وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية وتأثيرها الإيجابي في عملية تطوير وتحسين الخدمة المقدمة للركاب.

الجدير بالذكر أن هيئة السكك الحديدية أعلنت الاستعداد للعام الجديد بـ54 مكتب اشتراكات في 31 محطة منتشرة على مستوى الجمهورية منها 33 مكتبًا بالوجه البحري و21 مكتبًا بمحطات الوجه القبلي.




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