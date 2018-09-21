"البرادعي" يقسو على "ترامب" برسالة للشرق الأوسط

21 سبتمبر 2018 - 11:29 ص

وجه الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، رسالة قاسية لبعض دول الشرق الأوسط والتي تعمل في مجال النفط، مطالبًا إياهم بعدم الخضوع لمطالب وضغوط الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء هذا التعليق، بعد أن استعرض "البرادعي" خلال تغريدته على "تويتر"، تصريحات للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، موجهة لدول الشرق الأوسط، قال فيها: "خفضوا أسعار النفط الآن فأنتم لن تتمتعوا بالأمان طويلا بدوننا".

وقال "البرادعي": "للمرة الألف لماذا نقبل على أنفسنا الإهانة تلو الإهانة هل قررنا وبأيدينا أن نكون "كيس ملاكمة" للقاصى والدانى وإلى متى؟ لقد هرمنا".

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعى مع المنشور، فقالت وسام "البرداعي": "ليت كلنا محمد البرادعي".

وأضاف محمد سليم: "لازم ندافع عن بلادنا ضد أمريكا".

وتابع عادل أحمد: "هو عارفهم كويس وعارف إنهم حيقبلوا أى شيء".



