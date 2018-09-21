"البرادعي" يقسو علي "ترامب" برسالة للشرق الأوسط

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النفط

الشرق الأوسط

محمد البرادعي

وجه الدكتور محمد البرادعى ، نائب رئيس الجمهورية الاسبق، رسالة قاسية لبعض دول الشرق الاوسط  و التى تعمل  فى مجال النفط، مطالبا اياهم بعدم الخضوع لمطالب وضغوط  الولايات المتحدة الامريكية.

وجاء هذا التعليق ، بعد ان استعرض البرادعى خلال تغريدته على "تويتر" تصريحات للرئيس الامريكى دونالد ترامب  موجهة لدول الشرق الاوسط قال فيها: " خفضوا أسعار النفط الآن "فأنتم لن تتمتعوا بالأمان طويلا بدوننا".

 وقال البرادعى :" للمرة الألف  لماذا نقبل على أنفسنا الإهانة تلو الإهانة هل قررنا وبأيدينا أن نكون "كيس ملاكمة" للقاصى والدانى والى متى ؟ لقد هرمنا".

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعى  مع المنشور ، فقالت وسام البرداعى :" ليت كلنا محمد البرادعي".

واضاف محمد سليم: "لازم ندافع عن بلادنا ضد امريكا ".

وتابع عادل احمد: "هو عارفهم كويس و عارف انهم حيقبلوا اى شئ ".


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