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«الداخلية» يستدرج «زعيم الثغر» على استاد الشرطة

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علاء عبد العال
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الداخلية

الدوري

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يستضيف فريق الداخلية، نظيره الاتحاد السكندرى فى الثالثة عصرًا على استاد كلية الشرطة بالعباسية ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري العام.

ويسعى "الداخلية" لتحقيق نتيجة إيجابية بعدما حقق تعادلًا إيجابيًا الجولة الماضية أمام بتروجت، ويحتل المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط ويتبقى له مباراة مؤجلة قبل انطلاق الأسبوع الثامن.  

فيما حفز محمد عمر المدير الفنى لزعيم الثغر لاعبوه، لانتزاع الفوز الثاني في المسابقة خارج ملعبه للتقدم في جدول ترتيب الدورى، حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط ويتبقى له مباراة مؤجلة هو الآخر.



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