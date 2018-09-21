الرئيس يغادر إلى نيويورك

21 سبتمبر 2018 - 11:36 ص

انطلقت منذ قليل طائرة الرئيس عبدالفتاح السيسي من مطار القاهرة الدولي متجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكثفت الجهات الأمنية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة، من تواجدها بمحيط مطار القاهرة لاستقبال موكب الرئيس قبل انطلاقة من الصالة الرئاسية.

الجدير بالذكر، أنها المرة الخامسة التي يشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة "الشق رفيع المستوى" منذ توليه رئاسة البلاد.