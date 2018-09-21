» "الجونة" يستحدث جائزة باسم عمر الشريف

21 سبتمبر 2018 - 11:39 ص

استحدث مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية التي انطلقت، مساء أمس الخميس، جائزة باسم الفنان الراحل عمر الشريف، وحصل على الجائزة الفنان العالمي كلايف أوين.

وقال انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة، أن إدارة المهرجان قررت منح جائزة باسم الفنان العالمي عمر الشريف، للمرة الاولى خلال الدورة الثانية، تقديراً لمشواره الفني الطويل في السينما.

والجدير بالذكر ، أن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي انطلقت، امس، في دورته الثانية التي تستمر حتى 28 سبتمبر الجاري.