» وثيقة مسربة تكشف اتفاقًا بين الأمم المتحدة والحوثيين

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وثيقة مسربة تكشف اتفاقا بين الأمم المتحدة والحوثيين
وثيقة مسربة تكشف اتفاقا بين الأمم المتحدة والحوثيين

عبد القادر وحيد ووكالات

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الحوثيين

وثيقة مسربة

جسر جوى

ليز غراندي

كشفت وثيقة مسربة عن توقيع اتفاق بين الأمم المتحدة والحوثيين في صنعاء، ينص على تسيير جسر جوي لنقل بعض المرضى إلى الخارج على متن طائرات الأمم المتحدة.

وأظهرت الوثيقة أن ليز غراندي، الممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسقة الشئون الإنسانية، قد وقعت على الاتفاق مع هشام شرف وزير الخارجية في ما يسمى بحكومة صنعاء ، بحسب "العربية نت".

وكانت غراندي قد نفت توقيع أي اتفاق أو مذكرة تفاهم مع الانقلابيين في صنعاء، وقالت إن مشروع الجسر الجوي سيتم التوقيع عليه مع الحكومة الشرعية في المكان والزمان المناسبين.

كما التقت غراندي وكيل وزارة الخارجية اليمني منصور بجاش ، حيث أكدت أن الأمم المتحدة ملتزمة بالقرارات الدولية لا تعترف إلا بالحكومة الشرعية في اليمن.

يذكر أنه في صحة ما تم تداوله من تسيير جسر جوي لنقل بعض المرضى إلى الخارج، فإنه  قد يسمح للميليشيات بتهريب عناصر تابعة لها تحت حجة العلاج الطبي.


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