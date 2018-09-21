"الهجرة" تنسق مع "الدفاع" بشأن دورات أمن قومي للشباب

21 سبتمبر 2018 - 11:52 ص

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الوزارة تنسق مع مختلف الوزارات لتقديم خدمات للمصريين بالخارج، وقامت مع وزارة الدفاع بتنظيم دورات أمن قومي لأبناء الجيل الثاني والثالث لتوعيتهم بالتحديات التي تواجه الوطن.

وأضافت "مكرم"، فى تصريحاتها خلال حضورها مؤتمر "3 سنين وإحنا معاك"، لاستعراض إنجازات الوزارة على مدار ثلاثة أعوام لربط المصريين في الخارج بوطنهم، أن العمل في الوزارة يأتي انطلاقًا من الإيمان الصادق بأنها قوية ولابد أن تستمر وتأكيدًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة قيام وزارة مستقلة للمصريين بالخارج، وأعربت عن الشكر والتقدير لفريق وزارة الهجرة على كل ما بذلوه في سبيل الارتقاء بجهود الوزارة.

وأوضحت أنه يتم التنسيق مع وزارة الصحة، حيث إن المصريين بالخارج مدوا يد العون لكافة المؤسسات الصحية، وكذلك التنسيق مع وزارات الزراعة والري والذي تمثل في مؤتمر “مصر تستطيع” بأبناء النيل، وأيضًا التعاون مع وزارات الآثار والسياحة ووأيضًا الشباب في مجال التعاون في ملتقيات شباب الجيل الثاني والثالث وغيرها من أوجه التعاون، وكذلك التنسيق مع الاتصالات بشأن قاعدة بيانات المصريين بالخارج وتحويلات المصريين عن طريق البريد.



